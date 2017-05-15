В Челябинске охранники супермаркета избили инвалида по подозрению в краже

Охранники челябинского супермаркета «Проспект» избили инвалида второй группы Елизара Кудымова, заподозрив его в краже. Телеканал «360» опубликовал видео, снятое пострадавшим.

41-летний мужчина пришел в магазин, чтобы купить бритвенный станок для своей жены. Охранники заподозрили его в краже товаров с прилавка и остановили в торговом зале. Елизар заявил, что сотрудники ЧОПа не имеют права обыскивать покупателей и предложил вызвать полицию. В ответ на это охранники отвели инвалида в подсобку, где не было камер, и избили. Не найдя у него никаких товаров, они привели мужчину в чувство и вывели через черный ход.

На улице Кудымов заметил, что пропал его кошелек с деньгами и банковской картой. «Я вызвал полицию, составили протокол. Потом я снял побои, написал заявление. Но прошел уже почти месяц, а ответа нет до сих пор», — говорит пострадавший.

Елизар Кудымов недавно перенес две сложнейшие операции по удалению легкого и четырех ребер и сейчас проходит послеоперационный курс.

