Бывшего главу «дочки» «Газпрома» обвинили в растрате 223 миллионов рублей

Бывшему гендиректору дочерней компании «Газпрома» «ДРАГА» Александру Караваеву предъявлено обвинение в растрате 223 миллионов рублей. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 15 мая.

В ходе расследования уголовного дела бывшего исполняющего обязанности председателя правления Интрастбанка Бориса Епифанова, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями и растрате, был выявлен преступный эпизод, совершенный, как полагают в СК, Караваевым.

Он, по версии следствия, в период с марта 2013-го по сентябрь 2014 года, используя свое служебное положение, совершил растрату денежных средств «ДРАГА» в сумме 223 миллионов рублей в пользу бенефициарных владельцев Интрастбанка, являющихся его близкими родственниками.

По ходатайству следствия суд избрал Караваеву меру пресечения в виде заключения под стражу.

Банк России 16 сентября 2014 года отозвал лицензию у Интрастбанка за проведение сомнительных безналичных операций в крупных объемах, а также за неисполнение обязательств перед кредиторами. Кредитная организация была признана банкротом, указали в СК. По данным Агентства по страхованию вкладов размер обязательств перед кредиторами банка превысил девять миллиардов рублей, сообщает портал «Банки.ру».

