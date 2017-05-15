Вице-губернатор Петербурга ответил на претензии по газону «Крестовского»

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин, курировавший достройку стадиона на Крестовском острове, ответил на претензии главы «Газпрома» Алексея Миллера относительно качества покрытия футбольного поля. Свой комментарий Албин оставил под постом общественного деятеля Ирины Лавренович в Facebook в понедельник, 15 мая.

«Не видел Алексея Борисовича в бутсах и на газоне», — написал Албин.

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14 мая Миллер заявил, что футбольная арена находится в неудовлетворительном состоянии. «Удивительно, конечно, состояние поля оставляет желать лучшего, там реально можно получить травму, бутсы утопают в газоне, мяч отскакивал по абсолютно непредсказуемой траектории», — сказал Миллер, комментируя решение о переносе матча 29-го тура между «Зенитом» и «Краснодаром» на стадион «Петровский».

Помощник главного тренера «Зенита» Александр Спиридон, в свою очередь, заявил, что такого плохого покрытия нет даже у аутсайдеров чемпионата Украины.

10 октября 2016 года сообщалось, что Албин временно переехал из своего кабинета в городской администрации на строящуюся арену для футбольного клуба «Зенит». В одном из помещений на стройплощадке для него было организовано рабочее место. Для участия в различных заседаниях чиновник прибегал к видеосвязи.

Футбольную арену на Крестовском острове сдали в эксплуатацию в декабре прошлого года. Строительство велось почти 10 лет, общая стоимость работ составляет около 50 миллиардов рублей. На стадионе пройдут матчи Кубка конфедераций — 2017 и чемпионата мира — 2018.