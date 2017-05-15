Мосгорсуд назвал законным штраф Навальному за несогласованный митинг 26 марта

Мосгорсуд признал законным штраф, наложенный на оппозиционера Алексея Навального за организацию несогласованной акции в центре столицы 26 марта, сообщает ТАСС.

«Постановление Тверского суда Москвы оставлено без изменения, жалоба защиты Навального — без удовлетворения», — отметил собеседник агентства в суде.

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Ранее в марте Мосгорсуд признал законным административный арест оппозиционера.

Навального задержали 26 марта в центре Москвы. На следующий день Тверской районный суд арестовал Навального на 15 суток за неповиновение полиции. Оппозиционера также оштрафовали на 20 тысяч рублей за организацию массового пребывания людей в общественных местах, повлекшего нарушение общественного порядка.

Антикоррупционная акция в центре Москвы не была согласована: московское правительство предлагало в качестве альтернативы Сокольники и Люблино, однако организаторы от этого варианта отказались. В ходе мероприятия полиция задержала, по разным данным, от 600 до тысячи человек. Аналогичные митинги в тот же день также прошли в ряде городов России.