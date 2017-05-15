Путин указал на последствия внутриполитической борьбы в США

Внутриполитическая борьба в США создает напряженность во всем мире, заявил президент России Владимир Путин в понедельник, 15 мая. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру».

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«В Соединенных Штатах продолжается, как мы видим, острая внутриполитическая борьба, что создает определенную нервозность не только в политике, но и в экономике», — сказал глава государства на пресс-конференции по итогам визита в Китай, где прошел форум «Один пояс — один путь».

В то же время европейские страны с тревогой наблюдают за тем, как проходит «Брексит». «И у Евросоюза, как вы знаете, еще много проблем», — добавил российский президент.

По его мнению, на этом фоне востребованы «сигналы, которые бы давали надежду на какую-то стабильность». Им созвучно проведение форума «Один пояс — один путь», отметил Путин, добавив, что его участники предложили сделать саммит в подобном формате постоянным.

«Насколько это будет эффективно, жизнь покажет. Но все, о чем мы говорили, так или иначе работает, так или иначе мы этим все равно занимаемся», — добавил он.

Ранее в понедельник Путин заявил, что Россия поддерживает проект «Один пояс — один путь» и будет активно в нем участвовать вместе с партнерами. Он подчеркнул, что процесс евразийской интеграции должен быть прозрачным.