Неприемлемое повышение числа бедных в России связали с налоговым маневром

Увеличение ставки налога на добавленную стоимость (НДС) с 18 до 21 процента, которое обсуждается правительством как один из вариантов будущего налогового маневра, приведет к ускорению инфляции, падению реальных доходов населения и росту бедности. Соответствующий вывод содержится в ежемесячном мониторинге экономической ситуации в России, подготовленном экспертами РАНХиГС, Института Гайдара и ВАВТ. Доклад имеется в распоряжении «Ленты.ру».

По оценке экспертов, краткосрочный рост цен при введении единой ставки НДС в 21 процент составит три процента. «Это означает рост бедности, что в условиях уже произошедшего ее увеличения (с 15,4 миллиона человек в 2012 году до 19,7 миллиона человек в 2016 году) и состоявшегося падения доходов населения совершенно неприемлемо», — сказано в мониторинге.

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Наиболее заметным будет рост цен на продукты и лекарства, а также на товары для детей. Эти категории товаров сейчас облагаются налогом по льготной ставке в 10 процентов.

30 марта глава Института экономики РАН Руслан Гринберг назвал налоговый маневр «бредом сивой кобылы». По его мнению, повышение НДС приведет к «ограблению бедных» и не запустит экономический рост в стране.

Налоговый маневр, который сейчас обсуждается в правительстве, предполагает повышение НДС и одновременное снижение социальных взносов (их платит работодатель в три фонда — пенсионный, обязательного медицинского страхования и социального страхования; размер взноса — 30 процентов из фонда оплаты труда каждого работника). Предлагается две схемы — «21/21» или «22/22», при НДС и социальные взносы уравниваются на соответствующей отметке.