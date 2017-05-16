В Ростове-на-Дону женщина сбросила пятилетнюю дочь со второго этажа поликлиники

В Ростове-на-Дону женщина сбросила пятилетнюю дочь с лестничного пролета в одной из поликлиник города. Об этом во вторник, 16 мая, сообщается на сайте Следственного управления Следственного комитета России по Ростовской области.

Инцидент произошел во вторник в поликлинике Центральной городской больницы имени Семашко. Женщина 1986 года рождения бросила пятилетнюю дочь с лестничного пролета второго этажа. Впавшую в кому второй степени и получившую множественные переломы костей черепа девочку госпитализировали.

В отношении матери ребенка возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, пункта «в» части 2 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство малолетнего»).

20 апреля следственным управлением СК России по Свердловской области было возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, который жестоко избил своего пятилетнего сына на улице. 39-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, несколько раз ударил ребенка головой об асфальт.