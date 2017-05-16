В России насчитали более 10 тысяч «звездных» отелей

Число российских гостиниц, прошедших квалификацию, достигло 10 тысяч. Об этом говорится в сообщении пресс-службы каталога классифицированных отелей lodging.ru, поступившем в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 16 мая.

На данный момент официально подтвердили свою категорию 136 пятизвездочных отелей, 563 — четырехзвездочных, 1 513 — трехзвездочных, 834 — двухзвездочных и 295 — однозвездочных. Кроме того, 6 682 объекта были классифицированы как средства размещения «без звезд».

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Более половины (5 065) прошедших проверку отелей располагается в Краснодарском крае. Из них 1 695 объектов находится в Сочи.

Отмечается, что в Москве насчитали 1 207 отелей, в Санкт-Петербурге — 979.

В середине мая сообщалось, что около 100 московских объектов размещения завышали свою категорию в системах онлайн-бронирования.