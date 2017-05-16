В ЯНАО предотвратили более сотни коррупционных преступлений

Более 100 коррупционных преступлений выявлено в первом квартале 2017 года в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Этот показатель в три раза выше, чем за аналогичный период 2016-го. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы региона Дмитрия Кобылкина.

Всего выявлено 102 случая коррупционной направленности, большая часть из них — 87 преступлений зафиксировано в территориальных подразделениях федеральных органов исполнительной власти, в том числе правоохранительных. По большинству из них возбуждены уголовные дела и ведется расследование.

При этом Кобылкин отметил необходимость ускорить рассмотрение таких дел. «Хорошая работа по выявляемости, но дела надо довести до конца. По времени рассмотрения растягиваются, что вызывает дополнительные вопросы. Обратите на это особое внимание», — отметил он.

По его словам, борьба с коррупцией — одно из ключевых направлений укрепления государственности. Кобылкин напомнил про принятый в апреле этого года принят Федеральный закон, ужесточающий антикоррупционный контроль в отношении муниципальных служащих и депутатов.