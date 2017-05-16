Захарова ответила на сообщения о передаче Трампом Лаврову секретных данных

В МИД России прокомментировали материал газеты The Washington Post, которая написала, что президент США Дональд Трамп якобы передал главе российской дипломатии Сергею Лаврову сверхсекретную информацию об «Исламском государстве». Соответствующий пост официальный представитель министерства Мария Захарова разместила в Facebook.

Она посоветовала не читать американскую прессу. «Их можно использовать по-разному, но читать не надо — последнее время это уже не только вредно, но и опасно», — написала дипломат.

«11 мая я предупреждала: американские СМИ через пару дней, видимо, планировали выдать "сенсацию" о встрече Лаврова и Трампа. Правда, задумка состояла еще и в том, чтобы разукрасить ее не менее "секретными" фотографиями с прошедшей встречи, что должно было придать очередному фейку основательности и достоверности», — отметила Захарова.

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По ее словам, эту часть плана информационной кампании в России разрушили, опубликовав снимки согласно нормам профессиональной этики.

15 мая Washington Post написала, что в ходе встречи в Белом доме 10 мая Трамп раскрыл Лаврову информацию высокого уровня секретности. Газета, ссылающаяся на бывших и действующих чиновников, указала, что предоставленные сведения поставили под удар некий «важнейший источник разведданных об ИГ» (группировка запрещена в России).

Позднее Вашингтон опроверг изложенные в этом материале сведения. По словам госсекретаря США Рекса Тиллерсона, во время переговоров главы МИД России и президента США речь шла о совместных усилиях по борьбе с терроризмом и связанные с этим угрозы, однако стороны «не обсуждали источники, методы или боевые операции».