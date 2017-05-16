Эксперт рассказал о союзе барыг и нацистов в украинской власти

Украинские политики при помощи националистов поддерживают ситуацию постоянного конфликта в стране, чтобы оставаться у власти. Соответствующее мнение в комментарии «Ленте.ру» высказал политолог, руководитель аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев.

Так эксперт отреагировал на инцидент в городе Каменское (бывший Днепродзержинск) 14 мая. Там произошел конфликт между местными жителями и националистами из-за отказа отвечать на приветствие «Слава Украине!».

«Сейчас на Украине мы наблюдаем творческий союз барыг и нацистов. Руководителям страны, чтобы удержаться у власти, необходимо поддерживать ситуацию перманентного конфликта. Для этого отморозков и используют, этим и объясняется лояльность к ним правосудия», — говорит Золотарев.

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По его словам, «радикалы отвлекают [население] от действительно насущных вопросов — о воровстве, некомпетентности чиновников, уничтожении остатков промышленности, тарифном геноциде, массовом бегстве населения из страны». Золотарев также подчеркнул, что экстремисты позволяют власти оттенять собственную никчемность. «Власть как бы говорит: "Если не мы, то придут совсем отморозки, поэтому держитесь за нас"», — объясняет политику киевских властей эксперт.

14 мая в городе Каменское в результате конфликта с националистами тяжелые огнестрельные ранения получил водитель такси. Причиной стало то, что мужчина отказался отреагировать на приветствие «Слава Украине!» (полагается отвечать «Героям слава!» — прим. «Ленты.ру»), что привело к стычке с использованием огнестрельного оружия.