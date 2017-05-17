Группа Dälek отменила остаток тура из-за депрессии российского организатора

Американский индустриальный хип-хоп-коллектив Dälek отменил выступления в Москве и Санкт-Петербурге, запланированные на май. Как сообщает портал Sadwave, российский организатор концертов впал в депрессию и перестал выходить на связь с музыкантами.

Рэперы опубликовали на своей странице в Facebook извинения перед фанатами, отметив, их промоутер в России «исчез». Из-за этого коллективу пришлось также отменить выступления в Хельсинки и Осло.

Источник, близкий к окружению организатора концертов Алексею Клюеву, рассказал Sadwave, что мужчина находится в депрессии с апреля и общается только с близкими и родственниками.

Dälek — музыкальный коллектив, основанный в 1998 году. В их дискографии шесть альбомов. Последняя пластинка, Asphalt for Eden, вышла в 2016 году.