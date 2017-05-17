Бизнес высказался против перманентных изменений закона о торговле

Перманентная корректировка российского законодательства в сфере торговли создает некомфортные условия для бизнеса. Компаниям каждый раз приходится проводить огромный объем бумажной работы, подстраиваясь по меняющиеся правила игры, что недопустимо. Об этом в интервью «Ведомостям» заявил основатель и председатель совета директоров ГК «Дамате» и «Русмолко» Наум Бабаев.

«Нас любой закон устраивает. Дайте уже возможность работать этим законам, дайте год или два посмотреть, как это работает», — сказал бизнесмен, отвечая на вопрос газеты, устраивает ли его закон о торговле.

По словам Бабаева, компании не устраивает постоянные изменения закона о торговле. «Что нас категорически не устраивает, так это постоянные изменения: инициативы запретить работать сетям сначала ночью, потом днем, потом в обед», — отметил предприниматель.

«Невозможно же каждый год все постоянно менять. У меня уже пять человек работает только в одном подразделении, которое целенаправленно занимается сбором всяких документов. Иногда думаю, что мы не индейку выращиваем, а бумажки ящиками возим», — констатировал он.

Еще одной спорной инициативой является ограничение торговой наценки. Директор по развитию Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков признался, что его

настораживает подход. «Необходимо понимать, что тогда бизнес перестанет быть бизнесом. Достаточно вспомнить начальную редакцию поправок к закону о торговле, в которой стояло ограничение 50 процентов рентабельности на всю товаропроизводящую и товаропроводящую цепочки», — сказал он изданию Milknews .

Это предполагало ограничение доходности сырья от «поля до прилавка», которое в разных регионах имеет разную себестоимость, не говоря о цене. В понимании Вострикова, речь идет о возврате в «социалистическую систему распределения с использованием государственного планирования.

О необходимости ограничить работу крупных сетевых магазинов в ночное время в конце марта 2017 года заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике Сергей Лисовский. По его мнению, гипермаркеты не должны работать круглосуточно и по воскресеньям, поскольку это приводит к «монопольному засилью» федеральных торговых сетей в крупных городах.

Против выступило и правительство. «Если людям удобно, чтобы магазин был открыт круглосуточно, — лучше, чтобы он был открыт круглосуточно. Регулировать, мне кажется, это не надо», — подчеркнул вице-премьер Аркадий Дворкович.

