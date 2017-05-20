Путин поздравил Роухани с победой на президентских выборах

Президент России Владимир Путин поздравил своего иранского коллегу Хасана Роухани с переизбранием на второй срок. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Глава российского государства подтвердил готовность к продолжению активной совместной работы по дальнейшему развитию российско-иранского партнерского сотрудничества как по двусторонней, так и международной повестке дня», — отмечается в телеграмме.

Путин выразил уверенность, что все двусторонние договоренности будут выполнены в интересах народов двух стран.

О победе Роухани на выборах президента стало известно ранее 20 мая. «Из 41,2 миллиона голосов Роухани получил 23,5 миллиона и выиграл выборы», — заявил министр внутренних дел Ирана Абдолреза Рахмани Фазли. Соперник Роухани, Эбрахим Раиси, получил 15,8 миллиона голосов.