Дензела Вашингтона в новом образе перепутали с работником «Макдоналдса»

В сети появились фотографии американского актера Дензела Вашингтона, на которых он запечатлен в новом образе. Костюм артиста насмешил пользователей Twitter.

Вашингтон на снимках одет в клетчатую рубашку, мешковатые джинсы и очки. Он также сменил прическу.

«Дензел Вашингтон выглядит как твоя бабушка, которая почувствовала, что твои родители еще тебя не покормили», — пошутил юзер Dallas One&DoneBoys.

— Kung Fu Joely (@anxiousblackman) 19 мая 2017, 06:51

«Почему они заставили Дензела Вашингтона выглядеть как пыльный водитель автобуса, который всегда опаздывает?» — написал Kung Fu Joely.

Новый имидж актера породил серию фотожаб. Сайт TheColi.com опубликовал изображение, где Вашингтон предстает работником сети закусочных «Макдональдс». «Я менеджер. Автомат с мороженым все еще сломан», — подписана картинка.

Вашингтон сменил образ для съемок в фильме «Внутренний город» (Inner City) режиссера Дэна Гилроя.

Дензел Вашингтон — второй в истории афроамериканец-лауреат премии «Оскар» за лучшую мужскую роль и за лучшую мужскую роль второго плана. Известен по ролям в картинах «Малколм Икс», «Клич свободы», «Филадельфия» и «Тренировочный день».