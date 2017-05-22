Теще Ходорковского отказали в возвращении арестованных 120 тысяч долларов

Мосгорсуд отказал теще бизнесмена Михаила Ходорковского в возвращении 120 тысяч долларов, арестованных в ходе расследования по делу об отмывании доходов. Удержание этих денег признано законным, сообщает в понедельник, 22 мая, РИА Новости.

«Решение Басманного суда оставить без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения», — сказала судья.

В начале марта 2017 года Басманный суд Москвы отклонил жалобу адвоката Сергея Бадамшина на действия следователя, который изъял из банковских ячеек деньги тещи Ходорковского Лидии Куклиной в качестве вещественного доказательства. По словам защитника, Куклина получила эти средства от законной сделки по продаже земли. Юрист добавил, что его подзащитная проходит по делу бывшего главы ЮКОСа только в качестве свидетеля.

Ходорковского, который отбыл в заключении 10 лет по делам ЮКОСа, помиловали в декабре 2013 года. Вскоре после этого он покинул Россию и получил вид на жительство в Швейцарии. В декабре 2015-го на родине его обвинили в организации убийства мэра Нефтеюганска Владимира Петухова и покушении на убийство двух и более лиц. Бизнесмен свою причастность к этому преступлению отрицает.

Российская компания ЮКОС существовала с 1993 по 2007 год. 1 августа 2006 года она была признана банкротом по заявлению синдиката иностранных банков, которым задолжала около 500 миллионов долларов. Затем этот долг выкупила «Роснефть». В течение 2007 года имущество ЮКОСа продавалось на аукционах с целью покрытия долгов. 21 ноября 2007-го компания была ликвидирована.