Умер комментатор Владимир Перетурин

Спортивный телекомментатор и бывший футболист Владимир Перетурин скончался на 79-м году жизни. Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на друзей журналиста. Причина смерти не уточняется.

Перетурин перенес два инсульта и последние пять лет был прикован к постели.

Журналист комментировал на центральном советском и российском телевидении крупнейшие соревнования по футболу и другим видам спорта, работал на Олимпийских играх. С 1980 года начал вести телепередачу «Футбольное обозрение», в свет вышло более 900 выпусков.

В бытность футболистом выступал за кировское (1959-1961) и ленинградское (1962-1965) «Динамо», а также ленинградский «Автомобилист» (1966) и рыбинский «Сатурн» (1967). Играл на позиции защитника. Перетурин — победитель Спартакиады народов РСФСР (1959).