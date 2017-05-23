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Один из лидеров харьковского «Антимайдана» осужден на 6 лет колонии

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Юрий Апухтин
Юрий Апухтин

В Харькове лидер движения «Юго-Восток» Юрий Апухтин, который весной 2014 года был одним из руководителей местного «Антимайдана», приговорен во вторник, 23 мая, к шести годам лишения свободы. Об этом сообщает УНИАН.

Киевский райсуд Харькова признал Апухтина виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьей 294 («Массовые беспорядки») и статьей 109 («Призывы к свержению конституционного строя») Уголовного кодекса Украины.

Суд установил, что Апухтин 8 апреля 2014 года публично призывал к погрому автобусов с правоохранителями, охранявшими общественный порядок на площади Свободы и в здании Харьковской областной государственной администрации. Кроме того, во время нескольких митингов Апухтин призвал не признавать новую власть и организованно бороться против нее, добиваясь федерализации государства и создания административного образования, в которое должны были войти южные и восточные области Украины.

Подсудимый заявил, что не признает приговор и добавил, что причастные к привлечению его к уголовной ответственности поплатятся. Адвокат Апухтина Дмитрий Тихоненков отметил, что защита обжалует приговор.

После государственного переворота в феврале 2014 года начались массовые протесты на востоке Украины. В Донецке и Луганске были провозглашены народные республики, часть территорий соответствующих областей оказалась неподконтрольной Киеву. При этом в большинстве восточных регионов, в том числе в Харькове, новым властям страны удалось подавить протестное движение.

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