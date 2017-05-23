Военный боевик «Т-34» презентовали в Каннах

В Российском павильоне на Каннском фестивале представили новый проект кинокомпаний «Марс Медиа» и «Амедиа Продакшн», военный блокбастер «Т-34». Об этом во вторник, 23 мая, передает корреспондент «Ленты.ру» из Канн.

В презентации приняли участие продюсеры фильма Рубен Дишдишян, Юлия Иванова и инвестор, владелец АМЕДИА и студии Warner Music Леонард Блаватник, а также выразивший поддержку проекту голливудский продюсер и режиссер Бретт Рэтнер («Час Пик», «Люди Икс: Последняя битва»).

«Считаю, что в России военное кино снимать умеют лучше, чем в Голливуде. Здесь очень много талантов. Для меня "Т-34" — не просто безупречно придуманный приключенческий фильм. Мой дед — фронтовик, победа в Великой Отечественной войне — часть семейной истории. Я очень придирчиво отбираю проекты и выбрал этот фильм из очень большого количества предложений», — рассказал Блаватник о том, почему решил стать одним из продюсеров картины.

«Т-34» — военно-приключенческий экшн о противостоянии двух танковых асов: немецкого гауптмана Ягера и младшего лейтенанта советской армии Ивушкина, совершившего дерзкий побег из немецкого плена. Режиссером картины выступает известный по работе над сериалом «Бригада» и фильмом «Бой с тенью» Алексей Сидоров.

Бюджет «Т-34» не превышает 10 миллионов долларов. Главные роли в картине, которая выйдет в российский прокат в 2018 году, сыграли Александр Петров, Ирина Старшенбаум, Петр Скворцов, Семен Трескунов и Антон Богданов.

Организатором Российского павильона на Каннском фестивале является официально представляющая российское кино за рубежом компания Роскино. Партнером Роскино выступают ПАО «Аэрофлот – российские авиалинии» и Кинокомиссия города Москвы.

Также ведет свою работу объединенный стенд Roskino — Russian Cinema Worldwide на международном кинорынке Marche du Film, который проходит в дни Каннского фестиваля. На нем в 2017 году представлено более 45 производственных и прокатных компаний, включая Art Pictures Studio, Central Partnership, Russian World Vision, Indie Vision, Mirsand Ltd., Wizart, Planeta Inform, All Media, Mars Media, Amedia Production, Mosfilm.