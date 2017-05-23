ЦБ повысил официальный курс евро на 45 копеек

Банк России повысил официальный курс евро на 24 мая на 45 копеек, до 63,62 рубля. В свою очередь, доллар вырос на 6 копеек, до 56,56 рубля. В то же время на Московской бирже обе валюты теряют в стоимости. Доллар к 13:40 мск опустился на 14 копеек, до 56,5 рубля, а евро снизился на 11 копеек, до 63,5 рубля.

В ходе торгов на лондонской бирже ICE нефть марки Brent подешевела на 0,8 процента, до отметки в 53,45 доллара за баррель.

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Ранее 22 мая глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что при сохранении текущих цен на нефть курс доллара к концу года поднимется до 62-63 рублей.

В начале мая глава совета Центра стратегических разработок, бывший министр финансов Алексей Кудрин сказал, что средний курс доллара в 2017 году составит более 60 рублей.