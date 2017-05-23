Венесуэльские протестующие сожгли дом Уго Чавеса

В Венесуэле протестующие в понедельник, 22 мая, сожгли дом бывшего президента Венесуэлы Уго Чавеса в городе Сабанета штата Баринас. Об этом сообщает El Nacional.

По данным издания, дом был сожжен в отместку за убийство в Баринасе национальной боливарианской гвардией 19-летнего молодого человека, участвовавшего в протестах. РИА Новости указывает, что, по другим данным, строение было не сожжено, а полностью разграблено.

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6 мая сообщалось, что протестующие в городе Вилья-дель-Росарио в штате Сулия повалили и подожгли памятник Чавесу, который скончался в 2013 году.

В последнее время в Венесуэле обострился политический кризис. Недовольные экономической ситуацией жители страны выходят на улицы с требованием назначения досрочных выборов. Напряженность значительно возросла после того, как в начале апреля Верховный суд постановил серьезно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение вызвало протесты и вскоре было отменено, однако ситуацию это не исправило. По последним данным, число погибших в ходе протестов достигло 50 человек.

