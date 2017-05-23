Охотничье ружье столетней давности продали за 48 тысяч евро

Охотничье ружье калибра .470 (диаметр пули 12,1 миллиметра), выпущенное в 1912 году британской фирмой J. Rigby & Co, было продано на аукционе Bonhams за 47,8 тысяч евро. Об этом сообщается на сайте аукционного дома.

Оружие принадлежало лорду Альфреду Брауну, командиру 186-й бригады Королевской артиллерии, кавалеру ордена «За выдающиеся заслуги». Ружье находится в отличном состоянии; цевье украшено гравировкой. Имя покупателя не разглашается.

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J. Rigby & Co — одна из старейших компаний по производству огнестрельного оружия для гражданского рынка, основана Джоном Ригби в 1775 году в Дублине. В настоящее время штаб-квартира фирмы размещается в Лондоне. Оружием фирмы пользовались короли Великобритании Эдуард VII, Георг IV, Георг V, Георг VI, королева Елизавета II, премьер-министр Великобритании сэр Уинстон Черчилль, фельдмаршал Герберт Китченер и другие знаменитости.