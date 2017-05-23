Agent Provocateur призвала женщин показать изгибы своего тела

Компания Agent Provocateur представила лукбук обновленной классической линии нижнего белья, которая носит название Icons. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 23 мая. В рекламной кампании приняла участие модель Элиза Каммингс.

В новой коллекции женщин призывают продемонстрировать в новом белье изгибы своего тела, примерить провокационные черные модели и показать свою темную сторону, а также раскрыть женственность, надев сатин и кружево.

Фото: пресс-служба Agent Provocateur 1 /15

Компания Agent Provocateur основана в 1994 году в Великобритании, штаб-квартира располагается в Лондоне. Кроме нижнего белья, под этим брендом выпускаются купальники, парфюмерия и различные аксессуары.

Среди новинок марки — коллекция нижнего белья на весенне-летний сезон. Ключевая модель в линейке — мини-кимоно из шелкового шифона. В линейку также вошли комбинезоны и комплекты белья из гладких и блестящих тканей, вдохновленных образами фешен-икон 1970-х и 1980-х годов.