Маккейн призвал Трампа покаяться в случае наличия связей с Россией

Сенатор-республиканец Джон Маккейн призвал президента США Дональда Трампа извиниться перед американцами, если он для победы на президентских выборах воспользовался помощью России. Об этом сообщает CNN.

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«Выкладывай все это и, если необходимо, извинись. Американцы очень великодушны», — сказал он, обращаясь к Трампу.

По словам сенатора, разбирательство насчет возможного вмешательства России в президентские выборы 2016 года можно сравнить с сюжетом «паршивого кино».

Ранее в сенате Конгресса США начались слушания, которые посвящены расследованию приписываемого России вмешательства в выборы президента в 2016 году.

США возлагают на Россию ответственность за серию кибератак, совершенных во время избирательной кампании против американских политических организаций. 6 января была опубликована рассекреченная версия доклада, подготовленного ЦРУ, ФБР и АНБ, где утверждается, что президент России Владимир Путин лично распорядился организовать кампанию для того, чтобы повлиять на выборы и добиться победы Трампа.

Москва причастность к кибернападениям последовательно отвергает.