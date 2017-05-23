Любитель коленопреклоненных журналисток возглавит сербскую спецслужбу

Покинувший со скандалом пост министра обороны Сербии Братислав Гашич возглавит государственную спецслужбу — Агентство информационной безопасности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сербскую газету Blic.

«Речь идет об одной из самых ответственных должностей, если говорить о безопасности страны», — заявил Гашич.

По информации издания, его кандидатуру лично пролоббировал избранный президент Сербии Александр Вучич.

Гашич руководил Минобороны с апреля 2014-го до февраля 2016 года. Он был вынужден уйти в отставку в связи со скандалом. На одной из пресс-конференций министр оскорбил корреспондентку телеканала В92, которая опустилась на колени, чтобы не мешать операторам. Гашич заявил, что «любит журналисток, которые так легко встают на колени».

За инцидентом последовала гневная реакция сербских СМИ, а также общественных организаций, которые обвинили Гашича в сексизме. Гашич принес извинения, однако Вучич все равно снял его с должности.

Нынешнее назначение вызвало критику оппозиционных партий, которые посчитали, что назначение Гашича приведет к политизации спецслужбы в угоду действующему президенту.

Агентство информационной безопасности занимается сбором и обработкой данных контрразведки в области борьбы с оргпреступностью и международным терроризмом.