Опубликован шорт-лист конкурса молодых фотожурналистов имени Андрея Стенина

Организаторы международного конкурса молодых фоторепортеров имени Андрея Стенина опубликовали шорт-лист, в который вошли 14 работ. Об этом сообщается на сайте премии.

Среди финалистов фотографы из России, Индии, Сербии, Киргизии, Испании, Италии и ЮАР.

Отмечается, что жюри выбрало авторов из 14 стран. Победители будут объявлены 7 августа, вручение премии пройдет осенью 2016 года.

В этом году на конкурс были отправлены более пяти тысяч работ, сделанных репортерами из 76 стран. Фотографы соревновались в четырех номинациях: «Главные новости», «Спорт», «Моя планета» и «Портрет. Герой нашего времени». Жюри возглавил фотодиректор немецкого журнала Stern Андреас Трамп.

На международном конкурсе имени Андрея Стенина, погибшего на востоке Украины в 2014 году, оцениваются работы молодых фотожурналистов со всего мира. В прошлом году в нем участвовали более шести тысяч работ, а победители получили возможность продемонстрировать свои снимки на нескольких мировых площадках.