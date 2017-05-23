СМИ узнали об обысках на «Винзаводе»

Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в московском центре современного искусства «Винзавод». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на работников учреждения во вторник, 23 мая.

По словам сотрудников «Винзавода», в центре находятся люди в штатском и в форме. Они изымают документацию и исследуют компьютеры. Обыски проходят в здании, где расположена администрация учреждения.

Отмечается, что остальные организации на территории «Винзавода» работают в обычном режиме.

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В то же время, как сообщает Агентство городских новостей «Москва», представители «Винзавода» опровергли информацию о следственных действиях. «Никаких обысков на территории и в помещениях центра не проводится. Мы слышали только про обыски в "Гоголь-центре"», — подчеркнул собеседник агентства.

Ранее во вторник сообщалось, что сотрудники Следственного комитета России пришли с обысками в «Гоголь-центр» и в квартиру к художественному руководителю театра Кириллу Серебренникову. В правоохранительных органах объяснили эти действия уголовным делом о хищении 200 миллионов рублей, выделенных властями на развитие искусства. Сообщалось также, что режиссер в рамках расследования проходит свидетелем.