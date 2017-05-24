В Кремле прояснили позицию по легионерам в российском футболе

Никаких конкретных решений об «импортозамещении» в российском футболе по итогам заседания президентского совета по развитию физкультуры и спорта принято не было. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент «Ленты.ру» в среду, 24 мая.

«Президент согласился с тем, что проблема есть, и речь шла о том, что нужно гибко этот вопрос проработать. О конкретных решениях речь не шла», — сказал официальный представитель Кремля, комментируя состоявшееся накануне в Краснодаре обсуждение проблемы воспитания отечественных спортсменов.

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Он пояснил, что глава государства в целом поддержал идею губернатора края Вениамина Кондратьева, призвавшего президента поддержать полное «импортозамещение в российском футболе». В то же время была озвучена необходимость дополнительно проработать этот вопрос.

«Действительно, речь шла о том, что выращивать собственных спортсменов — это затратно и по времени, и по деньгам, и по тренерским ресурсам, и зачастую легче решить вопрос путем покупки легионеров», — пояснил Песков.

Сейчас в Российской футбольной премьер-лиге действует лимит, согласно которому на поле одновременно могут находиться не более шести иностранных игроков каждой команды.