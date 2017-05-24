У Букингемского дворца задержали вооруженного ножом мужчину

Полиция Лондона задержала человека, вооруженного ножом, неподалеку от резиденции королевы Великобритании Елизаветы II. Об этом в среду, 24 мая, сообщает The Telegraph.

Стражи порядка полагают, что произошедшее не имеет отношения к терроризму.

Как отмечает издание, задержание прошло за несколько минут до того, как мимо места происшествия проехал автомобиль с королевой Елизаветой II.

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Ранее 24 мая стало известно, что в этот день у Букингемского дворца отменена традиционная церемония смены почетного караула. Из-за теракта в Манчестере стражи порядка переведены в другие места несения службы.

«Такое решение принято для того, чтобы освободить полицию, которой [для обеспечения порядка во время развода караула] пришлось бы заниматься перекрытием улиц», — заявила официальный представитель Минобороны.

23 мая уровень террористической угрозы в Великобритании был повышен с серьезного до критического. Как заявила премьер-министр страны Тереза Мэй, это означает неизбежность террористических актов. В связи с угрозой по решению правительственного комитета COBRA на улицах страны появятся военные патрули.

В результате теракта на стадионе «Манчестер Арена» вечером 22 мая погибли 22 человека, пострадали около 120, из них 59 доставили в медучреждения. Запрещенная в России группировка ИГ назвала теракт местью за нападение на «земли мусульман».