Шойгу рассказал о ходе расследования катастрофы Ту-154

Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что причина катастрофы Ту-154 установлена на 99 процентов и будет скоро названа. Об этом сообщает ТАСС.

По словам главы военного ведомства, несколько недель назад была завершена работа на месте. «У нас есть на 99 процентов уверенность, что мы имеем уже окончательную версию причин этой катастрофы. Но этот один процент, который нам требуется для того, чтобы быть абсолютно уверенными и абсолютно честными перед всеми», — сказал Шойгу на правительственном часе в Совете Федерации.

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«В ближайшее время, наверное, получим последние данные и озвучим окончательную версию», — отметил министр.

Направлявшийся в Сирию Ту-154 упал в акватории Черного моря вскоре после вылета из аэропорта Сочи 25 декабря (здесь борт, следовавший из подмосковного Чкаловского, приземлился для дозаправки). В результате погибли 92 человека, в частности артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, журналисты, исполнительный директор фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка (известная как Доктор Лиза). Среди причин, которые назывались, — человеческий фактор, отказ техники, сдвиг ветра и столкновение с птицей.