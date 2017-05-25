К стадиону «Крестовский» приплыла мина времен Великой Отечественной

Корабельная мина времен Великой Отечественной войны была обнаружена недалеко от петербургского футбольного стадиона «Крестовский». Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Материалы по теме Перекати-поле Как проблемы с газоном на «Крестовском» заставили «Зенит» покинуть арену

На побережье Васильевского острова мобильная группа разминирования столкнулась с боеприпасом образца 1931 года с полной массой боеприпаса 1065 килограммов, а взрывчатого вещества — 230 килограммов. Отмечается, что мина была вынесена течением. Находку вывезли на полигон, где ее уничтожили методом подрыва.

На «Крестовском» в данный момент ведется замена газона, так как поле, уложенное изначально, пришло в негодность.

Футбольную арену на Крестовском острове сдали в эксплуатацию в декабре 2016 года. Строительство велось почти 10 лет, общая стоимость работ приблизилась к 50 миллиардам рублей. Арена примет матчи Кубка конфедераций-2017, который стартует 17 июня, и встречи чемпионата мира-2018.