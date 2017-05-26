Американка запрыгнула на капот кроссовера в попытке остановить угонщика

Жительница американского штата Висконсин запрыгнула на капот своего кроссовера, когда увидела, что за рулем оказался угонщик. Запись с камеры видеонаблюдения опубликовал ABC News 25 мая.

По информации телеканала, 28-летняя Мелисса Смит (Melissa Smith) заправляла автомобиль в тот момент, когда неизвестный мужчина вышел из проезжающего мимо седана и сел в ее машину. Злоумышленник хотел уехать, но американка закрыла ему обзор, держась за дворники. В результате преступник ускользнул обратно в седан, где находились его сообщники, прихватив сумку потерпевшей.

Отмечается, что Смит получила несерьезные ушибы. Как сообщает офицер местного отделения полиции Тимоти Гаукер (Timothy Gauerke), правоохранительные органы ищут угонщика и его сообщников.