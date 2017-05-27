Жертвами теракта в Афганистане стали 20 человек

В Афганистане смертник направил автомобиль со взрывчаткой на конвой сил безопасности. Об этом в субботу, 27 мая, сообщает Associated Press со ссылкой на МВД страны.

В результате взрыва погибли не менее 18 человек. По словам пресс-секретаря ведомства, целью террориста были сотрудники сил безопасности, сопровождавшие американских военных, однако большинство погибших — мирные жители.

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Еще шесть человек, среди которых двое детей, пострадали. Отмечается, что некоторые из них находятся в критическом состоянии.

Ответственность за произошедшее пока никто не взял.

3 мая смертник подорвал себя недалеко от посольства США и здания миссии НАТО «Решительная поддержка» в Кабуле. В результате теракта погибли восемь человек. По словам очевидцев и чиновников, целью террористической атаки стала колонна бронетранспортеров коалиции НАТО.