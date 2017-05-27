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Крупнейшая авиакомпания мира возобновила рейсы в Москву

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Американская авиакомпания Delta Airlines возобновила полеты между США и Россией. Согласно данным онлайн-табло на сайте аэропорта Шереметьево, первый в этом году рейс перевозчик из США выполнил 27 мая. Ожидается, что самолет приземлится в российской столице около 14:00 мск.

Авиакомпания будет летать из Нью-Йорка (аэропорт имени Джона Кеннеди) в Шереметьево (терминал D) и обратно пять раз в неделю. На линии используется самолет Boeing-767, рассчитанный на 225 пассажиров.

О возобновлении рейсов в Россию на летний период представители Delta Airlines заявляли еще в ноябре прошлого года. Тогда же было объявлено, что провозная емкость на маршруте «возрастет на 1,5 тысячи мест по сравнению с аналогичным периодом 2015 года».

Как долго продлятся полеты, не сообщается. Перевозчик приостанавливает рейсы в Россию каждый зимний сезон.

В 2016 году Delta Airlines выполняла полеты из Нью-Йорка в Шереметьево с 16 мая по 6 сентября.

После ухода Delta единственным прямым перевозчиком на маршруте Москва — Нью‑Йорк остается «Аэрофлот».

Delta Airlines считается самой крупной авиакомпанией мира по трем критериям (размер флота, объем пассажироперевозок и число пунктов назначения).

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ourism In Turkey Continues To Struggle As Russia Lifts Travel Ban ANTALYA, TURKEY - JULY 13: Russian tourist Anastasia Goryachih dances poolside at a resort catering to primarily Russian tourists on July 13, 2016 in Antalya, Turkey. Russian President Vladimir Putin last month officially lifted travel restrictions on tourism to Turkey. Russia had banned agency tours to Turkey after a diplomatic crisis erupted when Turkey downed a Russian jet on the Turkey - Syrian border in November 2015. Turkey's tourism is currently in crisis after a series of terrorist attacks, most recently the bombing of Ataturk International Airport tourists numbers have plummeted. The tourist city of Antalya, popular with Russian and European tourists has been hit hard, in May overall visitor numbers to Turkey dropped 34.7 percent and according to figures released by Antalya airport, the number of Russian tourists had dropped 98.5 percent in June, creating one of the worst tourist seasons on record. Antalya is home to some 40,000 Russians permanently living and working in the city, with many working in the tourism sector, local businesses have have felt a ripple effect from the tourism downturn forcing job losses and business closures. The first Russian flight carrying package tourists to Turkey arrived in Antalya on July 9, 2016 bringing hope to local business and tour operators. (Photo by Chris McGrath/Getty Images)

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ourism In Turkey Continues To Struggle As Russia Lifts Travel Ban ANTALYA, TURKEY - JULY 13: Russian tourist Anastasia Goryachih dances poolside at a resort catering to primarily Russian tourists on July 13, 2016 in Antalya, Turkey. Russian President Vladimir Putin last month officially lifted travel restrictions on tourism to Turkey. Russia had banned agency tours to Turkey after a diplomatic crisis erupted when Turkey downed a Russian jet on the Turkey - Syrian border in November 2015. Turkey's tourism is currently in crisis after a series of terrorist attacks, most recently the bombing of Ataturk International Airport tourists numbers have plummeted. The tourist city of Antalya, popular with Russian and European tourists has been hit hard, in May overall visitor numbers to Turkey dropped 34.7 percent and according to figures released by Antalya airport, the number of Russian tourists had dropped 98.5 percent in June, creating one of the worst tourist seasons on record. Antalya is home to some 40,000 Russians permanently living and working in the city, with many working in the tourism sector, local businesses have have felt a ripple effect from the tourism downturn forcing job losses and business closures. The first Russian flight carrying package tourists to Turkey arrived in Antalya on July 9, 2016 bringing hope to local business and tour operators. (Photo by Chris McGrath/Getty Images)Четыре водочки
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