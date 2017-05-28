Джамала защитила снявшего штаны во время ее выступления на «Евровидении» пранкера

Украинская певица Джамала заявила, что не винит пранкера Виталя Седюка, который снял штаны во время ее выступления на конкурсе «Евровидение-2017». Об этом пишет издание «Обозреватель».

«Что в этот момент делала охрана, которой было очень много? Для меня это вопрос, и я буду разбираться с этим. Он меня мог толкнуть, ударить. Вот к охране и к организаторам у меня много вопросов», — подчеркнула Джамала. Она отметила, что пранкер испугался больше, чем она сама.

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14 мая в Киеве во время выступления гостьи «Евровидения-2017» Джамалы на сцену выбежал Седюк с флагом Австралии и снял штаны. Охрана сразу вынесла его со сцены, а певица никак не отреагировала на инцидент.

Позднее он объяснил свой поступок. «Я люблю Джамалу, мне нравится ее творчество. Если бы это было на Западе, во время выступления Бейонсе или Минаж, я бы таким способом повысил рейтинг продаж этой песни», — рассказал пранкер.