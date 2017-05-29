CAS продлил дисквалификацию шестерых российских лыжников

Спортивный арбитражный суд (CAS) оставил в силе отстранение от соревнований российских лыжников Александра Легкова, Евгения Белова, Алексея Петухова, Максима Вылегжанина, Евгении Шаповаловой и Юлии Ивановой. Об этом сообщается на сайте суда.

«CAS принял решение сохранить временную дисквалификацию до 31 октября 2017 года. После этой даты спортсмены смогут принимать участие в соревнованиях, если их не признают виновными», — гласит заявление.

В феврале стало известно, что CAS оставил в силе решение Международной федерации лыжного спорта (FIS) об отстранении российских лыжников. Попавшие под санкции спортсмены были вынуждены пропустить чемпионат мира в Лахти.

25 января сообщалось, что взятые на ОИ-2014 допинг-пробы Легкова дали отрицательный результат и не имеют признаков вскрытия. В декабре его и еще пятерых отечественных лыжников временно отстранили от участия в соревнованиях из-за подозрения в манипуляциях с допинг-пробами на Олимпиаде в Сочи.