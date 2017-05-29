Ранкин заставил модель с чемоданом сесть на шпагат

Фотограф моды Ранкин (полное имя Джон Ранкин Уоделл) и его креативное агентство The Full Service сняли девять представителей разных профессий в рекламной кампании Samsonite 2017 Travel под названием «Серьезный путешественник». Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель бренда в понедельник, 29 мая.

«Мы решили отойти от стандартных постановочных сцен в кадре и съемки чемоданов в отдаленных местах, — сказал Ранкин. — Главное, чего мы хотим от багажа — это надежность и простота в использовании. Именно эти качества позволяют нам в полной мере наслаждаться поездками, будь то важные командировки или долгожданный отпуск. Я путешествую около трех месяцев в году и могу лично поручиться за этот багаж».

Кампания состоит из видеоролика и серии фотографий. Ее герои — блогеры, диджей, танцовщица, барбер, актеры и предприниматель, — снялись с багажом Samsonite из коллекций Cosmolite и Lite-Box в сезонных цветах.

Фото: пресс-служба Samsonite 1 /7

Компания Samsonite основана в Денвере, США, в 1910 году, специализируется на производстве сумок, портфелей и другого багажа. Весной 2017 года бренд выпустил обновленную линейку багажа S’Cure в ярких летних цветах.

Джон Ранкин — шотландский фотограф, сотрудничал с такими брендами как Hugo Boss, Nike, Nokia и другими.

