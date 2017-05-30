АСИ объявило о создании фонда поддержки социального предпринимательства

Федеральный фонд поддержки социального предпринимательства появится в России в ближайшее время. Об этом сообщила ТАСС генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева.

По ее словам, основными целями фонда станут тиражирование лучших практик и образовательных программ, создание моделей акселерационных программ, помощь во взаимодействии с институтами развития по привлечению финансирования.

«Президент поддержал эту идею. В ближайшее время концепция будет согласована со всем экспертным сообществом, с институтами развития, которые так или иначе работают по этой теме, и презентована. Также непосредственно фонд сам будет оказывать венчурное финансирование стартапов в социальной сфере», — отметила Чупшева.

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Как отметила глава АСИ, в России уже сформировался пул «регионов-первопроходцев», развивающих социальное предпринимательство. Среди них — ХМАО-Югра, Башкирия, Пермский край, Мурманская и Ульяновская области, Санкт-Петербург и другие. В этих регионах в социальную сферу активно привлекается частный бизнес через различные госконтракты, сертификаты, компенсационные меры по оказанию услуг. Чупшева добавила, что к концу года лучшие управленческие практики по развитию социального предпринимательства будут описаны и представлены всем субъектам России.