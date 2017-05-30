Японцы предложили модным москвичам одеться в черное

В московском универмаге Цветной откроется временный магазин Comme des Garçons Black.Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 30 мая.

Там будет представлена полная линейка бренда, а именно такие ключевые позиции, как брюки, юбки, рубашки, пиджаки, футболки и аксессуары преимущественно черного цвета. Вся коллекция Comme des Garcons Black — unisex и одинаково подойдет мужчинам и женщинам.

Фото: Comme des Garcons 1 /5

Кроме того в pop-up пространстве будет доступна лимитированная коллекция Nike Comme des Garcons Black, а также серия вещей только белого цвета.

Comme des Garçons — японская марка одежды, основанный женщиной-дизайнером Рей Кавакубо (Rei Kawakubo). Основные показы марки проходят в рамках Недели моды в Париже. Первоначально Comme des Garçons Black была запущена в 2009 году, планировалось, что это будет временная линейка. Однако одежда стала пользоваться большим успехом, а фирменные корнеры в скором времени появились в Токио, Берлине, Париже и Амстердаме.