Спорт
 

Украинский боксер Усик назвал соотечественников терпилами

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Александр Усик
Александр Усик

Украинский боксер Александр Усик раскритиковал отношение к жизни соотечественников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эфир телепрограммы на канале NewsOne.

Боксер отметил, что украинцам надо заниматься саморазвитием, больше читать и меньше проводить время перед телевизором. «Если мы будем смотреть телевизор, мы будем тупеть. Мозги будут вытекать, а нужно наоборот насыщать голову. Нам нужно развиваться, развивать страну, если мы хотим жить в сильном государстве. Мы стали какими-то плаксами — помогите, придите, защитите, дайте. Терпилы», — заявил Усик.

Спортсмен также призвал сограждан ничего ни от кого не ждать, а вместо этого больше работать.

30-летний Усик — действующий чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в первом тяжелом весе. На профессиональном ринге провел 12 боев, во всех одержал победы (10 — нокаутом).

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