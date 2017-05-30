Избившие вице-президента Союза ММА России бойцы пожизненно дисквалифицированы

Бойцы смешанного стиля Гаджимурад и Гамзат Хирамагомедовы, избившие вице-президента Союза ММА России Радмира Габдуллина, пожизненно дисквалифицированы. Об этом сообщается на сайте организации.

«Союз ММА России на внеочередном заседании президиума организации принял решение о применении к спортсменам Гаджимураду Хирамагомедову и Гамзату Хирамагомедову следующих дисциплинарных мер за нарушение устава: Пожизненно дисквалифицировать и запретить участвовать в соревнованиях, проводимых Союзом ММА России», — гласит заявление пресс-службы.

21 мая президент Союза ММА России Федор Емельяненко осудил поступок Хирамагомедовых и пообещал их наказать.

Конфликт произошел в Астане 20 мая. Гаджимурад Хирамагомедов Георгию Кичигину раздельным решением судей в бою за титул чемпиона Fight Nights и вместе с братом атаковал Габдуллина после поединка. У пострадавшего диагностированы двойной перелом челюсти и сотрясение мозга.