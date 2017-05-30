Сербский премьер Вучич подал в отставку

Премьер-министр Сербии Александар Вучич подал в отставку. Об этом политик сообщил в документе, направленном в Скупщину (парламент страны), его содержание передает ТАСС.

Материалы по теме На двух стульях Как Сербии удается лавировать между Россией и Западом

«Подаю в отставку с поста председателя правительства Республики Сербия (...) в связи со вступлением в должность президента после прошедших 2 апреля выборов, на которых я избран президентом Сербии», — сообщил политик. Вучич занимал пост главы правительства с 27 апреля 2014 года.

Президентские выборы в Сербии состоялись 2 апреля. Согласно данным Республиканской избирательной комиссии, Вучич получил 56,01 процента голосов, занявший второе место Саша Янкович — 16,63 процента.

Президент Сербии избирается сроком на пять лет, он исполняет главным образом представительские функции. Тем не менее аналитики полагают, что новый премьер-министр будет технической фигурой, полностью подконтрольной Вучичу.