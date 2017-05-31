«Арсенал» продлил контракт с Венгером на два года

Лондонский «Арсенал» продлил контракт с главным тренером Арсеном Венгером на два года. Об этом сообщается на официальном сайте английского футбольного клуба.

Предыдущее соглашение 67-летнего французского специалиста с «канонирами» истекало по окончании нынешнего сезона.

«Арсенал» в завершившемся сезоне занял пятое место в турнирной таблице премьер-лиги, а также в рекордный 13-й раз в истории стал обладателем Кубка Англии, в финале обыграв ставший чемпионом страны «Челси» (2:1).

Француз возглавляет «Арсенал» с 1996 года. Вместе с лондонцами он стал трехкратным чемпионом Англии, семь раз побеждал в Кубке страны, шесть раз выигрывал Суперкубок. В 2006 году канониры играли в финале Лиги чемпионов, где уступили «Барселоне» (1:2).