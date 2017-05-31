В аэропортах Подмосковья усилят меры безопасности во время Кубка конфедераций

Органы безопасности возьмут под особый контроль аэропорты Домодедово, Шереметьево и Жуковский на период проведения Кубка конфедераций. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу главного управления региональной безопасности Московской области.

Представитель ведомства отметил, что усиленные меры безопасности на время проведения чемпионата вводятся по указу президента. Среди них, в частности, дополнительные меры по предотвращению терактов.

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«Среди ключевых поручений главам муниципальных образований Мособласти и председателям антитеррористических комиссий — ориентировать операторов системы-112 на незамедлительное информирование территориальных подразделений правоохранительных органов и аппаратов муниципальных антитеррористических комиссий по фактам сообщения граждан о лицах и транспортных средствах, вызывающих подозрение», — отметили в пресс-службе.

Кроме того, местным властям поручено обеспечить постоянно видеонаблюдения в местах скопления людей, а также оказать содействие полиции при проверке мест размещения.

Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля 2017 года в четырех российских городах (Санкт-Петербурге, Москве, Казани и Сочи).