Назван самый дорогой футбольный клуб Европы

Английский «Манчестер Юнайтед» — самый дорогой футбольный клуб Европы. Об этом сообщается на сайте аудиторской компании KPMG, проводившей исследование.

Стоимость команды оценивается более чем в 3 миллиарда евро. Второе и третье места в рейтинге занимают два испанских клуба — мадридский «Реал», оцененный в 2,97 миллиарда евро, и каталонская «Барселона» (2,76 миллиарда евро).

Всего компания составила список из 32 коллективов, представителей России среди них нет.

Исследования учитывали данные по прибыльности клубов, их популярности, спортивным результатам, владению стадионами и стоимости прав на телетрансляции. KMPG проанализировала соответствующую информацию за сезоны-2014/15 и 2015/16.