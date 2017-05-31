Здание бывшей академии РВСН в центре Москвы превратят в отель

Здания бывшей Военной академии Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) имени Петра Великого в Москве переоборудуют под отель, заявил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов. Об этом в среду, 31 мая, сообщает «Интерфакс».

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Кузнецов добавил, что часть строений, вероятно, отдадут под апартаменты. Власти также задумались о создании на территории бывшей академии музея. «При этом возможно появление ресторана или фудкорта», — добавил главный архитектор.

По словам специалиста, территорию бывшей академии предполагается соединить с парком «Зарядье» в районе Китай-город. Кроме того, рядом планируется разбить еще один парк и создать пешеходный бульвар.

Главное здание академии ранее располагалось по адресу Китайгородский проезд, владение 9/5. В 2015 году учебное заведение было перемещено из центра столицы в подмосковный город Балашиха. Ранее власти столицы обдумывали планы устроить на этом месте парламентский центр.

