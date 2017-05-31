Отель на время экономического форума обошелся туристу в миллион рублей

Российский бизнес-турист заплатил почти 1,3 миллиона рублей за проживание в Северной столице на период проведения Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом говорится в пресс-релизе компании «Аэроклуб», поступившем в «Ленту.ру» в среду, 31 мая.

Такую сумму деловой путешественник отдал за четыре ночи в гостинице «Астория». Это бронирование стало самым дорогим на время ПМЭФ. Также выяснилось, что спрос на проживание в отелях Петербурга на период форума увеличился на 39 процентов по сравнению с аналогичным промежутком в июне 2016 года.

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По данным «Аэроклуба», 64 процента участников ПМЭФ из Москвы отправятся в Северную столицу на поезде. Также оказалось, что доля перелетов на форум бизнес-классом за год упала почти вдвое, до семи процентов.

Путешествие эконом-классом обойдется гостям мероприятия в среднем в 10,7 тысячи рублей на человека в оба конца. Самый дорогой авиабилет обошелся гостю ПМЭФ в 179 тысяч рублей. За эти деньги он приобрел билеты из Москвы в Петербург и обратно.

В 2016 году эксперты «Аэроклуба» заметили существенный рост интереса деловых путешественников к ПМЭФ. Тогда его посетили около 12 тысяч человек из 130 стран мира.

В текущем году основные мероприятия ПМЭФ пройдут 1-3 июня. На форуме будут обсуждаться основные мировые экономические тренды, ключевые темы международной повестки дня.