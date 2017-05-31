Орловский губернатор объяснил слова про фраера и бога

Губернатор Орловской области Вадим Потомский, который прокомментировал скандал с Toyota Land Cruiser епископа Нектария фразой «Бог не фраер», объяснил свои слова в разговоре с «Открытой Россией».

«Священнослужители, которые преступают законы, попадают под суд. Я не хочу сказать, что они не подвергаются законным мерам. Я в этой истории участвовать не буду. Я говорил о форме подачи информации, и ничего другого, мне она не нравится», — заявил глава региона. Он добавил, что обсуждаемый предмет — автомобиль — не его ума дело. «Журналисты, на мой взгляд, могли иначе поступить. Просто поговорить с Нектарием. Я уверен, что они получили бы ответы, но у них, видимо, была другая задача», — считает Потомский.

Во вторник, 30 мая, губернатор, комментируя то, каким образом журналисты освещают скандал, сказал: «Если мы ходим к представителям бога, начинаем их линчевать и чем-то поливать... Бог не фраер. Он все видит. И суд бывает только один — божий суд».

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23 мая «Орловские новости» опубликовали заметку, в которой говорилось, что епископ Нектарий (в миру Николай Селезнев) является собственником Toyota Land Cruiser V8 стоимостью шесть миллионов рублей. Издание ссылалось на материал «Открытой России» (создана Михаилом Ходорковским, признана в РФ нежелательной организацией). В Орловской митрополии дорогой внедорожник назвали подарком от одного из агрохолдингов и заявили, что в этом факте нет информационного повода. «Сам Иисус Христос носил дорогие одежды, которые дарили ему, скажем так, те люди, которые его почитали», — добавили там.

Затем в паблике Mash во «ВКонтакте» появилась, как утверждается, запись разговора пранкеров с епископом. Тот подтвердил, что внедорожник ему действительно подарили: гендиректор агрохолдинга «АгроГард» Павел Царев взял старый автомобиль архиерея, сдал его в Trade-in и добавил еще три миллиона на новый. Нектарий также отметил, что Toyota Land Cruiser — не его личная машина, а епархиальная. «Но в связи с тем, что сейчас на юридические лица такие большие налоги, а епархия у нас молодая, и платить потом за этот внедорожник бешеные налоги по 100 тысяч в год», — уточнил он.