Послевоенный фанерный комод оценили в 60 тысяч евро

Парижский аукционный дом Artcurial выставил на торги комод работы архитектора и дизайнера Жака Пруве. Мебель была создана в 1948 году. Лот размещен на сайте аукционного дома.

Основание комода и боковые стойки сделаны из листов гнутого металла, полки созданы из массива дуба и покрыты алюминием, выкрашенным с синий цвет. По оценке экспертов, стоимость лота варьируется от 40 до 60 тысяч евро.

Жан Пруве — французский архитектор и дизайнер. Созданная им мебель пользуется большой популярностью, а некоторые модели продолжают изготавливать и в настоящее время.

Работы архитектора часто выставляют на торги. Например, в 2015 году с молотка ушел разборный дом, созданный им в 1944 году из стали, дерева и алюминия. Изначально такие конструкции предназначались для семей, которые остались без крова из-за войны. До наших дней сохранились только несколько таких домов.