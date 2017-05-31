В Таджикистане запретили рекламу табака и алкоголя

Нижняя палата парламента Таджикистана (Маджлиси намояндагон) приняла поправки в закон «О рекламе» и Кодекс об административных правонарушениях, согласно которым в стране запрещается реклама табака и алкоголя. Об этом в среду, 31 мая, сообщает таджикская редакция Sputnik.

Отмечается, что производители табачных изделий и алкогольной продукции теперь не могут выступать в качестве спонсора рекламы или какого-либо мероприятия. Также рекламу нельзя будет размещать в информационных программах, новостных программах на ТВ и радио, как государственных, так и частных.

Источник портала «Азия плюс» в депутатском корпусе сообщил, что поправки приняты для «защиты информационного пространства страны от воздействия внешних сил».

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Таджикистан известен экзотическими законодательными инициативами. 18 апреля в стране было запрещено давать новорожденным иноземные имена. Министерство культуры республики издало специальный реестр, включающий три тысячи разрешенных национальных имен, приведенных на таджикском, русском и английском языках.

В июле прошлого года в Таджикистане вступили в силу изменения в законодательстве, запрещающие заключать браки между близкими родственниками. Уточнялось, что речь идет в том числе о тех случаях, когда у потенциальных супругов только один общий родитель. Одновременно были запрещены браки между лицами, которые находились на грудном вскармливании у одной женщины.